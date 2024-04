Martin Larsen Lone sendte Hausvik i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutter, men Emil Gjerde Iversen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ti minutter senere. Preben Knutsvik Christensen sendte Arna-Bjørnar i ledelsen da han satte inn 2-1 etter en halv time, og Filip Rogala satte inn 3-1 rett etterpå. Lagene gikk til pause på stillingen 1-3.

Straffescoring

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Oscar Mjelde Holsen til 2-3 for Hausvik. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk vertene straffe, og Magnus Dyvik satte inn 3-3-målet. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Mye å se fram til neste runde

Kanagaratnam Nagendran var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hausvik måle krefter med Varegg/Sandviken 3, mens Arna-Bjørnar møter Kvernbit 2.