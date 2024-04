Følgende spillere scoret for Malvik: Ari Berdahl-Johansen med to mål og Theo Norby med to mål.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp er Malvik på førsteplass på tabellen med tre poeng, mens Namsos er nummer ti med null poeng.

Oliver Jæger Steen var kampleder.

29. april er det ny kamp for Namsos. Da møter de Grong. Malvik skal måle krefter med Vuku/Stiklestad/Leksdal 30. april.