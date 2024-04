Isak Hellevik Hebnes sendte Sandnes Ulf 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun to minutter, og Jensen doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 20 minutters spill. 23-åringen økte til 3-0 for Sandnes Ulf 2 etter 32 minutter, og Artan Memedov satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Etter 45 minutters spill økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 5-0 for Sandnes Ulf 2. Lagene gikk av banen på stillingen 5-0 til pause.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Etter et kvarter av andreomgangen var hattricket et faktum for Jensen. Start 2s Christian Lindtner Wahlstrøm satte inn et straffespark etter 73 minutter, og etter 90 minutters spill reduserte Start 2 ved samme mann. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 6-2.

Sandnes Ulf 2s Erik Helgevold og Tom Adrian Abusland fikk se det gule kortet.

Klatret til femteplass

Etter søndagens kamp er Sandnes Ulf 2 på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Start 2 ligger på sjetteplass med fire poeng.

Karl Kenan Dogan var kampleder.

I neste runde skal Sandnes Ulf 2 måle krefter med Brodd 28. april, mens Start 2 møter Madla samme dag.