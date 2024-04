Randaberg tok ledelsen ved en spiller etter 17 minutter, og Nora Haarr Nedrebø doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 rett etterpå. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Randaberg, og etter 35 minutters spill vartet Randaberg-angriperen opp med hattrick. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Dominerte andre omgang

Nora Haarr Nedrebø økte ledelsen for Randaberg da hun satte inn 5-0 fem minutter ut i andreomgangen, og Maren Haga la på til 6-0 for Randaberg tre minutter senere. Thea Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for hjemmelaget etter 52 minutter, og etter 64 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Aleksandra Anna Kuzdzal satte inn 8-0. Ett minutt før full tid økte Randaberg ved Naimi Eriksson. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 9-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Randaberg på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Ganddal ligger på tiendeplass med null poeng.

Anis Beglerovic var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Randaberg bryner seg på Staal Jørpeland 23. april, mens Ganddal spiller neste kamp mot Riska dagen etter.