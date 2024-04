C. Særsten sendte Halsnøy i føringen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Chris-André Skogland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ti minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Var suverene i andre omgang

Hugne Eik Sjo sørget for at Halsnøy tok ledelsen på nytt med sin scoring noen minutter ut i andreomgangen, og fem minutter før slutt scoret C. Særsten sitt andre mål da han gjorde 3-1. Åsmund Leonard Arntsberg Sætre satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Halsnøys Mats Hansen Eide og Kuba Gromowski fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Diyaddin Tunc var dommer i kampen.

9. april er det ny kamp for Djerv 1919 3. Da møter de Solid 2. Halsnøy skal måle krefter med Torvastad 2 10. april.