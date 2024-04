Mille Pedersen Angelvik sendte Utleira foran da hun satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill, og Utleira doblet ledelsen da Kibsgård satte inn 2-0. Etter 23 minutter økte avstanden mellom lagene da Vilde Ottemo Stølen satte inn 3-0 for Utleira, og Kibsgård økte til 4-0 for Utleira i samme minutt. Pia Jonsvold Grimsbu la på til 5-0 for samme lag et kvarter før sidebytte, og fire minutter senere scoret Angelvik sitt andre mål da hun gjorde 6-0. Melhus/Gimse/Gauldal reduserte til 1-6 ved Emilia Lauglo etter 29 minutters spill. Stølen scoret sitt andre mål da hun gjorde 7-1 etter 40 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 7-1.

Melhus / Gimse / Gauldal klarte ikke nærme seg

Etter 51 minutters spill var hattricket et faktum for Kibsgård. Fem minutter senere reduserte bortelaget da Tuva Stensås satte inn 2-8-målet, og Martine Tirslaug Sve reduserte for Melhus/Gimse/Gauldal etter 61 minutter. Kibsgård scoret igjen da hun gjorde 9-3 like etterpå. Dermed endte oppgjøret 9-3.

Nye poeng skal deles ut

Henrik Brå var dagens dommer.

10. april skal Utleira møte Orkanger, mens Melhus/Gimse/Gauldal møter Remyra/Fram/Tangmoen.