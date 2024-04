Skauns spiller nummer 16 ga Skaun ledelsen et kvarter før sidebytte, men Buviks nummer sju sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 to minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Måltørke etter pause

Til tross for mange tapre forsøk gjennom andre omgang, maktet ingen av lagene å finne nettmaskene etter pause. Dermed endte kampen 1-1.

Spennende runde i vente

Hanne Mari Myren dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skaun bryner seg på Meldal 15. april, mens Buvik spiller neste kamp mot Meldal 22. april.