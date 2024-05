Malin Lid Fykse sendte Voss foran da hun satte inn 1-0 etter kun ni minutters spill, og Ingvil Fostervoll Kvamme scoret og doblet ledelsen for Voss. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-2.

Målbonanaza etter hvilen

Elise Tveite Østervold økte ledelsen for Voss da hun satte inn 3-0 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Camilla Valdersnes Grimstad reduserte til 1-3 for Radøy i samme minutt, og etter 66 minutter reduserte Andrea Marøy til 2-3 for Radøy. Fire minutter senere scoret Crook for Voss, og Oda Ekran Bryn la på til 5-2 for Voss et kvarter før slutt. Crook scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-2 rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-6.

Martine Fjeld fikk se det gule kortet.

Topper serien

Det var Voss' tredje strake seier.

Etter onsdagens kamp er Radøy på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Voss er på topp i serien med tolv poeng.

Inge-André Håkull dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 4. juni. Radøy skal spille mot Norheimsund, mens Voss møter Kvernbit.