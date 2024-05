Lasse Røyrvik Eide sendte Trott i føringen allerede etter ti minutter, og Trott var på farten igjen etter 39 minutters spill. De doblet ledelsen da Teodor Bruborg Falk satte inn 2-0. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 til pause.

Målshow i andre omgang

Ett minutt etter sidebytte la Noah Carruthers på til 3-0 for Trott, og Filip Andersen Yttredal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Trott. Etter 62 minutter økte avstanden mellom lagene da Julian Rubach Grov satte inn 5-0 for samme lag, og Viljar Alvsaker økte ledelsen da han satte inn 6-0 etter 73 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-6.

Stord/Solid/Trott 2s Kjell Marcus Heidenreich-Riis Klingsheim og Ivan Hammarbeck pådro seg gult kort. For Trott fikk Alvsaker gult kort.

Tok over sjetteplassen

Trott tok sin første seier i årets sesong.

Etter onsdagens kamp ligger Stord/Solid/Trott 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Trott er på sjetteplass med fire poeng.

Frode Wold var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stord/Solid/Trott 2 spiller neste kamp mot Trio 2 29. mai, mens Trott spiller neste kamp mot Haugar.