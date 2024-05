Carl Fredrik Amundsen Klohs sendte Baune i føringen da han satte inn 1-0 etter bare ti minutter. Etter 34 minutters spill ble vondt til verre for Austrheim, da Pål Røssevold Mildestveit doblet ledelsen for Baune. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Målbonanza etter hvilen

Simen Godøy satte ballen i nettet og økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Vegard Njøten Fagerbakke var uheldig og sørget for 4-0 ved selvmål rett etterpå. Baune økte ledelsen da Eivind Viktor Posserud Glenjen satte ballen i nettet etter 66 minutter. Dermed var stillingen 5-0, og Godoey satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Baune fire minutter senere. Etter 90 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Eivind Skodvin satte inn 7-0 for Baune. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

Austrheims Jakob Tresvik fikk gult kort.

Baune leder serien

Etter onsdagens kamp ligger Baune på førsteplass på tabellen med 19 poeng, mens Austrheim er på ellevteplass med tre poeng.

Erlend Haugen Stalheim var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Austrheim måle krefter med Minde, mens Baune møter Sotra 2.