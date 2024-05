Henrik Mohn Bratland sendte Rørvik i ledelsen allerede i åpningsminuttet, og Oskar Ulsund doblet ledelsen da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Sikret poengdeling

Etter 59 minutter reduserte Robin Sævik til 1-2 for Namsos 2, og Kasper Hjertvik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 80 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-2.

Namsos 2s Heine Geving Ørjasæter og Ulrik Aune Vassli fikk gult kort. For Rørvik fikk Iver Moe Ramstad gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter onsdagens kamp er Namsos 2 nummer seks på tabellen med sju poeng, mens Rørvik er på tredjeplass med ti poeng.

Arne Andreas Valstad var kampleder.

28. mai skal Namsos 2 møte Overhalla, mens Rørvik møter Gullvikmoen.