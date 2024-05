Emil Aksel Aas ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter bare ni minutters spill, og et kvarter før pause doblet Rana 2 ved Hagen. Sander Elias Fjelldalselv satte ballen i nettet og økte ledelsen noen minutter før sidebytte, og Hagen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Rana 2 to minutter før hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-4.

Dro ifra

Rana 2 økte ledelsen da Jacob-Leander Thuv satte ballen i nettet seks minutter etter pause. Dermed var stillingen 5-0, og Even Bergh Grimsø økte til 6-0 etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-6.

Brønnøysunds Tommy Horn og Leander Aas Nilsen pådro seg gult kort.

Ble værende på sjetteplass

Etter søndagens kamp er Brønnøysund på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Rana 2 er nummer to med 16 poeng.

Rune Haugen dømte kampen.

2. juni skal Brønnøysund møte Fauske/Sprint, mens Rana 2 møter Sandnessjøen.