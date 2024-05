Sander Solhaug sendte Hinna i føringen da han satte inn 1-0 etter 40 minutter. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 1-0.

Holdt på ledelsen etter hvilen

Sondre Byberg utlignet for Randaberg et kvarter før full tid. Hinna tok ledelsen på nytt ved Johnsen ni minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Hinnas Temitope Adeola Olalemi fikk se det gule kortet. For Randaberg fikk Noah Sandvik Totland, Byberg og Sander Asbjørnsen gult kort.

Tok over sjetteplassen

Etter søndagens kamp er Hinna nummer seks på tabellen med fire poeng, mens Randaberg er på åttendeplass med null poeng.

Christian Hammer dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hinna spiller neste kamp mot Hundvåg 2. juni, mens Randaberg prøver seg mot Bryne 8. juni.