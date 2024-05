Ørskog/Stordal/Skodje tok ledelsen da Linnéa Hovden Ulvestad scoret etter kun to minutters spill, og Sæter Søvik scoret og doblet ledelsen for Ørskog/Stordal/Skodje et kvarter før pause. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Bortelaget dro ifra

Etter 60 minutter scoret Ørskog/Stordal/Skodje-spilleren sitt andre mål da hun gjorde 3-0, og Saga Øvrebust Olsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Ørskog/Stordal/Skodje. Dermed endte oppgjøret 0-4.

Ørskog / Stordal / Skodje beholdt andreplass

Ørskog/Stordal/Skodje har tatt poeng i seks strake kamper.

Etter mandagens kamp er Norborg/Ravn/Brattvåg på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Ørskog/Stordal/Skodje ligger på andreplass med tolv poeng.

Bjarte Eldar Steinsbu var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørskog/Stordal/Skodje måle krefter med Guard/Aksla 2, mens Norborg/Ravn/Brattvåg møter Sykkylven.