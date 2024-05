Etter bare tre minutter tok Torridal ledelsen ved en spiller, og Todor Patkovic doblet ledelsen for Torridal da han satte inn 2-0 tre minutter senere. Fredrik Bransdal økte ledelsen for Torridal da han satte inn 3-0 etter kun ti minutters spill, og Torridal rykket ytterligere ifra da Mats Eretveit økte ledelsen like etterpå. Etter 17 minutter scoret en av lagets spillere sitt andre mål da han gjorde 5-0, og samme spiller økte til 6-0 for Torridal to minutter senere. Etter 22 minutters spill fullførte Torridal-spilleren sitt hattrick. Etter halvspilt kamp sto det 7-0.

Målshow etter pause

Gabriel Aanensen Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for samme lag, og Leon Bjørnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag etter 57 minutter. Todor Patkovic scoret sitt andre mål da han gjorde 10-0 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 10-0.

Torridal leder serien

Etter fredagens kamp er Torridal serieleder på tabellen med 13 poeng, mens Gimletroll 2 er nummer seks med ett poeng.

Ali Yaqoob Yousif Alkharasani var kampleder.

Allerede 27. mai får Gimletroll 2 mulighet til revansj. Da spiller de mot Torridal igjen.