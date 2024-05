Tromsø tok ledelsen da Sigve Sandberg Smistad scoret etter 31 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Tromsø var suverene i andre omgang

Noen minutter etter pause doblet en av lagets spillere ledelsen til Tromsø, og Jørgen Ovesen økte ledelsen for Tromsø da han satte inn 3-0 seks minutter etter sidebytte. Kvaløya 2 scoret selvmål rett etterpå. Håkon Lade-Halvorsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Tromsø, og etter 58 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 6-0. En spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-0 ti minutter senere, og fem minutter før slutt la Mattia Wilem Filipponi-Glad på til 8-0 for samme lag. Halvard Thon økte til 9-0 for gjestene fem minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-9.

Leonard Jæger Kjøndahl Karlberg (Tromsø G15) og Jøran Aas Enoksen (Kvaløya 2 G15) fikk begge gult kort.

Tromsø klatret til fjerdeplass

Etter torsdagens kamp er Kvaløya 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Tromsø ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Frode Kristoffersen var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tromsø bryner seg på Bardu 11. mai, mens Kvaløya 2 spiller neste kamp mot Tromsdalen to dager senere.