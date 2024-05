Alexander Noppakao Bye sendte Levanger 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare to minutter, og Levanger 3 doblet ledelsen da Sivert Folden Fuglu satte inn 2-0 etter et kvarters spill. Sørlia reduserte til 1-2 ved Elias Haugen Hatling ti minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-1.

Ble utvist

Matheus Bjerkan Kvelstad sørget for balanse i Sørlia-regnskapet da han satte inn 2-2 da det var spilt en halv time i andre omgang, og samme spiller sendte samme lag i føringen da han satte inn 3-2 rett etterpå. Seks minutter før slutt ble Bye (Levanger 3 G19) sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort, men Dagmawi Mulualem Tsehay utlignet da han satte inn 3-3 ett minutt på overtid. Samme spiller sørget for at Levanger 3 tok ledelsen igjen med sin scoring to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-3.

Levanger 3s Vetle Ness Aas og Mustafa Yahia Kabani pådro seg gult kort. For Sørlia fikk Hatling gult kort.

Fortsatt på andreplass

Etter torsdagens kamp er Levanger 3 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Sørlia er på andreplass med seks poeng.

Jonny Helden Bäckström dømte oppgjøret.

12. mai er det ny kamp for Levanger 3. Da møter de Overhalla. Sørlia skal måle krefter med Namsos 2 23. mai.