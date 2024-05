Strindheim tok ledelsen tidlig ved Jesper Sand, men Arnt Bakk sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 17 minutters spill. Fem minutter før sidebytte ble Oppdal redusert til ti spillere etter at Shyar Sedik Aziz fikk marsjordre, og Tobias Skomsvoll sørget for at Strindheim tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Ekspederte straffe i mål

Elias Buvik sørget for at stillingen var 3-1 noen minutter ut i andre omgang, og Skomsvoll økte til 4-1 for Strindheim etter 62 minutter. Mats Vognild Skarsheim reduserte for Oppdal like etterpå. Etter 80 minutters spill fikk Strindheim straffespark. August Hynne Drageset scoret 5-2-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-2.

Honas Taha Ahmed pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Før dagens kamp hadde Strindheim tapt tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp ligger Strindheim på åttendeplass på tabellen med seks poeng, mens Oppdal er på niendeplass med tre poeng.

Brage Bakke Risan var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Oppdal måle krefter med Vuku, mens Strindheim møter Charlottenlund.