Eid tok ledelsen da Trym Hovden Pile scoret et kvarter før pause, men Måløy utlignet til 1-1 da Christoffer Henden satte ballen i mål fire minutter senere. Eskil Hennøen Linder ga Måløy ledelsen noen minutter før sidebytte, og Oliver Dale Rakkenes scoret for Måløy og sørget for at stillingen var 3-1 to minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Ekspederte straffe i mål

Samme lag økte til 4-1 noen minutter ut i andre omgang. Eid reduserte til 2-4 ved Simen Alsaker etter 45 minutters spill. Iversen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Måløy fem minutter senere. Tre minutter før slutt fikk Eid straffe. Peder Tafjord Meland scoret 3-5-målet. Like etterpå økte Måløy ved Iversen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-6.

Troner øverst

Etter fredagens kamp er Eid på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Måløy ligger på førsteplass med tolv poeng.

Eirik Sjøstrøm var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Måløy måle krefter med Stryn, mens Eid møter Florø 4.