Thorvaldsen ga Sunndal ledelsen tidlig i kampen med sin scoring etter bare seks minutters spill, og Sunndal doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 ni minutter senere. Etter 16 minutter økte avstanden mellom lagene da Mina Volden satte inn 3-0 for Sunndal, og fire minutter senere vartet Thorvaldsen opp med hattrick. Etter 28 minutters spill la Ingrid Utne på til 5-0 for Sunndal, og Mina Volden økte ledelsen for vertene da hun satte inn 6-0 seks minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 6-0 til pause.

Målbonanza etter pausen

Thorvaldsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for samme lag noen minutter etter hvilen, og Sunndal-angriperen økte ledelsen da hun satte inn 8-0 etter et kvarter av andreomgangen. Samme lag økte ledelsen da Thorvaldsen satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 9-0, og Mina Volden gjorde hattrick etter 59 minutter. Ingrid Utne scoret sitt andre mål da hun gjorde 11-0 rett etterpå, og Mina Volden satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 64 minutters spill. Minuttet før full tid fullførte Ingrid Utne sitt hattrick, og Mina Volden scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 14-0 ett minutt senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 14-0.

Sunndal leder serien

Etter onsdagens kamp ligger Sunndal på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Dahle/Nordlandet 3 er på sjuendeplass med fire poeng.

Ivar Hermann Børset dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sunndal måle krefter med Molde 2, mens Dahle/Nordlandet 3 møter FCK 2.