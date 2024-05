Første omgang ble ferdigspilt uten at noen av lagene klarte å finne nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Målbonanza etter hvilen

Linus Arnøy sendte Lånke 2 i ledelsen sju minutter etter pause, og Lånke 2 var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Albert Dybvad satte inn 2-0. Per Veiseth Nestande økte ledelsen da han satte inn 3-0 tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-0.

Karl Martin Mathisen pådro seg gult kort.

Lånke 2 leder serien

Etter onsdagens kamp ligger Lånke 2 på førsteplass på tabellen med elleve poeng, mens Ranheim 3 er på femteplass med tre poeng.

Hussein Ali Sharif var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Lånke 2 måle krefter med Strindheim 4, mens Ranheim 3 møter Byåsen 4.