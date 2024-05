Johan Øverdal sendte Åfjord i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Åfjord var på farten igjen etter kun seks minutters spill. De doblet ledelsen da Joakim Breivold By satte inn 2-0. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Dominerte i andreomgang

John Einar Stinussen Storsve økte til 3-0 for Åfjord noen minutter ut i andre omgang, og Øverdal scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 66 minutter. Seks minutter senere la Kristian Hårstad på til 5-0 for Åfjord, og Magne Staven Larsen satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før slutt. Hårstad scoret igjen da han gjorde 7-0 like etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-7.

Ørlands Vetle Gillebo, Magnus Rognan Karlsvik og Kai-Erik Aune fikk gult kort. For Åfjord fikk Imre Stjern-Vik gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Ørland på tolvteplass på tabellen med tre poeng, mens Åfjord ligger på sjetteplass med ni poeng.

Lars Smemo var kampleder.

I neste runde skal Ørland måle krefter med Freidig 24. mai. Åfjord møter KIL/Hemne 2 26. mai.