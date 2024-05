Tord Harald Skår ga Austevoll ledelsen tidlig, men Vetle Vikene Waldenstrøm utlignet da han satte inn 1-1 etter 19 minutters spill. Samme spiller ga laget sitt et forsprang da han satte inn 2-1-målet fire minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-2.

Austevoll sikret poengdeling

NHHI-angriperen laget hattrick da han ordnet 3-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, reduserte Austevoll ved Tomas Helleseth Vassnes, og Aleksander Lauvik Ramsay sørget for balanse i Austevoll-regnskapet da han satte inn 3-3 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 3-3.

Austevolls Tomas Helleseth Vassnes og Steffen Skår fikk se det gule kortet. For NHHI fikk Axel Vikne Wannerstedt gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Etter fredagens kamp er Austevoll på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens NHHI ligger på sjuendeplass med åtte poeng.

Victoria Lervik var dommer i kampen.

I neste runde skal Austevoll måle krefter med Nordhordland 10. mai. NHHI møter Bergen Nord 11. mai.