Etter 19 minutter fikk Tromsø straffe, og Nilsen scoret 1-0-målet. Adrian Evensen-Jensen scoret og doblet ledelsen for Tromsø rett etterpå, og Celius Kristoffersen økte ledelsen da han satte inn 3-0 et kvarter før sidebytte. Nilsen økte ledelsen for Tromsø da han satte inn 4-0 to minutter senere. Noah Emanuel Johannes Ringsby reduserte til 1-4 for Sandnes Ulf noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 4-1.

Sandnes Ulf pyntet på resultatet

Fem minutter etter pause ble avstanden mellom lagene mindre da Embtik Halvorsen Henriksen reduserte til 2-4. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Tromsøs Oliver Gudmund Østman Ottesen og Johannes Lilletun Elvebu fikk gult kort. For Sandnes Ulf fikk Erik Helgevold, Daniel André Helle, Henriksen og Eivind Hagen gult kort.

Fortsatt på femteplass

Etter søndagens kamp ligger Tromsø på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Sandnes Ulf er på femteplass med tre poeng.

Jon-Geir Iversen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sandnes Ulf prøver seg mot Aalesund 11. mai, mens Tromsø spiller neste kamp mot Sogndal dagen etter.