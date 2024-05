Etter 15 minutters spill tok Ranheim 3 ledelsen ved Mathias Myrvang Nielsen. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Målbonanza etter pausen

Robin Hegglund fikk nettsus og doblet ledelsen for Ranheim 3 etter 70 minutter, og Tobias Tørum Schjølberg la på til 3-0 fire minutter før slutt. Fire minutter senere økte Ranheim 3 ved Christoffer Wiig, og to minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Aleksander Dahl-Andersen satte inn 5-0 for Ranheim 3. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-0.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Ranheim 3 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Nationalkameratene 2 er nummer elleve med ett poeng.

Hussein Ali Sharif dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ranheim 3 måle krefter med Dolmøy, mens Nationalkameratene 2 møter Orkanger.