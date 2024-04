Braa-Holm ga Kattem 2 ledelsen allerede etter ti minutter. Etter 33 minutters spill ble vondt til verre for Ørland, da samme spiller doblet ledelsen for Kattem 2. Ved pause var stillingen 0-2.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Filip Staszewski satte inn 3-0 for Kattem 2, og Ilyas Abdillahi Hassan økte ledelsen for Kattem 2 da han satte inn 4-0 etter 56 minutter. Etter 77 minutters spill reduserte Ørland ved Henrik Haugen. Kattem 2 rykket ytterligere ifra da Mustafa Shayesteh økte ledelsen etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-5.

Leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Ørland på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Kattem 2 er på førsteplass med seks poeng.

Bendik Elias Kjenes dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Ørland måle krefter med Strindheim TF 3, mens Kattem 2 møter Fosen.