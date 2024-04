Holvika tok ledelsen da Sigurd Holst Omland scoret etter tolv minutters spill, og bortelaget doblet ledelsen da Mads Tveitereid satte inn 2-0 åtte minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-2.

Holvika økte ledelsen

Jonas Haslemo reduserte til 1-2 for Froland 2 et kvarter før slutt. Åtte minutter senere scoret Holvika ved Jacob Matheussen, og ett minutt før full tid økte avstanden mellom lagene da Gabrielius Adamonis satte inn 4-1 for gjestene. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-4.

Alexander Berg (Froland 2) og Mads Tveitereid (Holvika) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Froland 2 og Holvika har nå begge tre poeng.

Atle Pedersen var dagens dommer.

1. mai er det ny kamp for Holvika. Da møter de Strømmen/Glimt. Froland 2 skal måle krefter med Sørfjell 2. mai.