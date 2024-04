Moltustranda tok føringen da Jonah Kleppestrand satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang. Etter 15 minutter ble vondt til verre for Emblem 2, da Adrian Sandnes Pettersen doblet ledelsen for Moltustranda. Emblem 2 reduserte til 1-2 ved Emil Kaldhusdal Solibakke fem minutter senere, og en av lagets spillere sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 tre minutter før hvilen. Like etterpå tok Moltustranda ledelsen på nytt ved Trym Lind Dragesund. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 2-3.

Sikret poengdeling

Mads Røys Storeide sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 tre minutter etter pause. Chris Leander Kvalsund Sydhagen sendte bortelaget i ledelsen igjen ni minutter senere, og Filip Ferdinand Winsnes satte inn 5-3 etter 52 minutters spill. Åtte minutter senere reduserte Emblem 2 da Storeide satte inn 4-5-målet, og etter 65 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-5.

Moltustranda serieleder

Etter søndagens kamp er Emblem 2 på åttendeplass på tabellen med ett poeng, mens Moltustranda ligger på førsteplass med sju poeng.

Christoffer Lervåg var dommer i kampen.

I neste runde skal Emblem 2 møte Vanylven, mens Moltustranda møter Volda 2.