Elias Grande sørget for at Nessegutten/Skogn fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare to minutter, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Nessegutten/Skogn to minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Nessegutten / Skogn holdt stand

Erlend Dalen Nordberg reduserte for Verdal etter 47 minutters spill. En spiller sørget for Nessegutten/Skogn-jubel da han satte inn 3-1 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-1.

Tok steg på tabellen

Nessegutten/Skogn og Verdal har nå begge seks poeng.

Pål Johannessen var kampleder.

6. mai er det ny kamp for Verdal. Da møter de Steinkjer. Nessegutten/Skogn skal måle krefter med Sverre 2 7. mai.