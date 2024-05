Petter Erlingson Gresseth sendte Hegra foran da han satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, og Hegra doblet ledelsen da Ørjan Lier satte inn 2-0. Leokim Hofstad Mo økte ledelsen da han satte inn 3-0 noen minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0 til pause.

Målshow i andre omgang

P. Gresseth scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Hegra rykket ytterligere ifra da Sander Hansen Husbyn økte ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Samme mann satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere, og Ørjan Fornes la på til 7-0 etter 78 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 7-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Hegra på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Helgådal er på ellevteplass med null poeng.

Mohammad Isa Shahamat dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hegra måle krefter med Vuku 2, mens Helgådal møter Markabygda.