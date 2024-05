Mathias Myrland Syversen ga Våg ledelsen etter kun åtte minutters spill, og Eriksen scoret og doblet ledelsen for Våg. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-2.

Målshow etter pause

Etter et kvarter av andreomgangen økte Våg ved 18-åringen, og to minutter senere vartet samme spiller opp med hattrick. Lars Emil Havn Tveitdal økte til 5-0 for Våg etter 79 minutter, og Kristoffer Rislaa Bjåland økte ledelsen for Våg da han satte inn 6-0 ett minutt før slutt. Samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-7.

Frolands Børge Pedersen Botterli og Mattias Løvjomås Larsen pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Froland har ikke tatt poeng på de siste fire kampene.

Etter mandagens kamp ligger Froland på 13. plass på tabellen med tre poeng, mens Våg er på andreplass med tolv poeng.

Nikolai Mork Rogne dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Froland spiller neste kamp mot Donn 11. mai, mens Våg spiller mot Donn 16. mai.