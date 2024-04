Bangsund sendte Byåsen 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare ni minutters spill. Etter 26 minutter ble vondt til verre for Stadsbygd/Vanvik/Rissa, da Even Berntzen Sellgren doblet ledelsen for Byåsen 2. fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Bangsund satte inn 3-0. Noen minutter før pause fikk Byåsen 2 straffe, og Oskar Johnsen satte inn 4-0-målet. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-4.

Målløst etter hvilen

Andre omgang ble en målløs affære for begge lag. Oppgjøret mellom Stadsbygd/Vanvik/Rissa og Byåsen 2 endte dermed 0-4.

Mye å se fram til neste runde

Morten Hergren dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen 2 spiller neste kamp mot Kattem 2 28. april, mens Stadsbygd/Vanvik/Rissa prøver seg mot Kolstad 3. mai.