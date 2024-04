Martin Hammer Foss sendte Meldal foran da han satte inn 1-0 etter 33 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Meldal pådro seg utvisning

Szcech scoret og doblet ledelsen for Meldal da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Meldal rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen seks minutter senere. Arne Julian Jobotn reduserte for Hitra 2 et kvarter før full tid. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Sturla Rindal Snoen satte inn 4-1. Odin Kornelius Ulvan reduserte til 2-4 fem minutter før slutt. Meldals Wilhelm Iversen ble sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort tre minutter på overtid. Den endelige stillingen i kampen ble 4-2.

Meldals Martin Hammer Foss og Magne Kirkholt fikk gult kort. For Hitra 2 fikk Arne Julian Jobotn gult kort.

Slik spilles neste runde

Terje Sætereng var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Meldal måle krefter med Orkanger 2, mens Hitra 2 møter Orkla 3.