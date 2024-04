Jenny Vågnes Gresdal ga Sula/Langevåg 2 en tidlig ledelse i kampen med sitt mål allerede etter fem minutters spill, og samme spiller doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Etter 15 minutter reduserte Vanylven ved Keisha Nicole Cenabre Kløvning. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Hjemmelaget dro ifra

Sula/Langevåg 2 gjorde 3-1 fem minutter ut i andreomgangen, og like etterpå var hattricket et faktum for Jenny Vågnes Gresdal. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-1.

Slik spilles neste runde

Tor Henning Andersen dømte kampen.

24. april er det ny kamp for Sula/Langevåg 2. Da møter de Valldal. Vanylven skal måle krefter med Sunnylven 8. mai.