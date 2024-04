Herd 2 tok ledelsen da Sigurd Langlo-Johansen scoret etter bare tre minutters spill, men Peter Fjørtoft Sandanger utlignet da han satte inn 1-1. Langlo-Johansen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 ni minutter senere. Olve Andersen Osnes scoret for Herd 2 etter 17 minutter, slik at resultattavla viste 3-1. Theodor Kessler Myking reduserte til 2-3 like etterpå. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 til pause.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Noen minutter etter pause scoret T. Myking for Bergsøy, og Sandanger scoret sitt andre mål da han gjorde 4-3 ni minutter før slutt. Eskil Aase Øen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-4.

Jens Holkestad Molnes og Oliver Skillestad Solevåg fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Etter oppgjøret står både Herd 2 og Bergsøy med ett poeng.

Bengt Kvalsvik var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bergsøy spiller neste kamp mot Aksla 2 18. april, mens Herd 2 spiller mot Aksla 2 29. april.