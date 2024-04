En av lagets spillere ga Sotra 2 ledelsen etter 27 minutters spill, og Sotra 2 doblet ledelsen da Televik satte inn 2-0 like etterpå. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Sotra 2 noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Dominerte i andreomgang

Sotra 2 økte ledelsen da Henrik Baade Gjervik satte ballen i nettet etter 40 minutter. Dermed var stillingen 4-0, og Televik scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 ett minutt senere. Etter 47 minutters spill var hattricket et faktum for Sotra 2-spilleren, og hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Jakob Sætre Knutsen økte ledelsen fem minutter senere. En av lagets spillere reduserte til 1-7 etter 57 minutter. Televik scoret sitt fjerde mål da han gjorde 8-1 rett etterpå, og etter 65 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 9-1. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-1.

Mye å se fram til neste runde

Kjell Gudvangen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sotra 2 spiller neste kamp mot Frøya Fotball 2 23. april, mens Askøy 3 bryner seg på Trane to dager senere.