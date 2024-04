Kristoffer Tallakstad (Odd G19) scoret fra ellevemeteren noen minutter før pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Var suverene i andre omgang

André Rauland scoret og doblet ledelsen for Odd, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, økte Odd ved Yunus Said Soboh. Lars Riis-Eriksen økte til 4-0 for Odd åtte minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Tollnes' Kristoffer Tønnessen Nordhøy fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Odd nummer ni på tabellen med tre poeng, mens Tollnes er på 13. plass med null poeng.

Zeynel Alp Aras var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tollnes måle krefter med Storm, mens Odd møter Stathelle.