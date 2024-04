Christoffer Heggen ga Valldal/NEG ledelsen før det første minuttet var omme, og Hjelle fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Valldal/NEG rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter tolv minutters spill. Marius Patumsis gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-3 like etterpå. Etter 18 minutter var hattricket et faktum for Hjelle, og noen minutter før pause økte Valldal/NEG ved Hjelle. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-1.

Hjemmelaget dro ifra

Hjelle økte til 6-1 for Valldal/NEG ti minutter ut i andreomgangen. Mikal Farstad reduserte til 2-6 ti minutter senere. Ingar Hoel satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for samme lag, og Kristoffer Sjøblom-Uri økte ledelsen for Valldal/NEG da han satte inn 8-2 etter 65 minutters spill. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-2.

Marius Patumsis fikk gult kort.

Valldal / NEG leder serien

Etter mandagens kamp er Valldal/NEG nummer én på tabellen med seks poeng, mens Valder/Godøy 2 er på tredjeplass med tre poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Valder/Godøy 2 måle krefter med Herd 2, mens Valldal/NEG møter Sunnylven.