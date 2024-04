Henrik Vingen Vedeld ga Eid ledelsen etter 24 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Målshow i andre omgang

Joakim Frislid Vedvik doblet ledelsen for Eid da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og etter 78 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sindre Årskog satte inn 3-0. Vedvik scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 ett minutt på overtid, og S. Årskog la på til 5-0 fire minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Eids Ove Andre Balsnes, Kristian Årskog og Marius Henriksen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter kampen har både Eid og Høyang tre poeng.

Jegatheesan Jeikishan dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. april. Eid skal spille mot Måløy, mens Høyang møter Studentspretten.