Matias Maxim Evensen ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 22 minutter, og Morten Andre Riis doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter 37 minutters spill. Ved pause var stillingen 2-0.

Målshow i andre omgang

Bikic satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Pors 3 noen minutter ut i andreomgangen, og Elias Lemika Løvlimo satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter etter hvilen. Eirik Skoglund Olsen økte ledelsen for Pors 3 da han satte inn 5-0 ti minutter senere, og Anders Aanerød Grohs økte til 6-0 åtte minutter før slutt. Bikic scoret igjen da han gjorde 7-0 like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-0.

Tørns Even Hegglund Kollane fikk gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Ardi Haxha dømte oppgjøret.

Pors 3 spiller neste kamp mot Nome 2 24. april, mens Tørn spiller mot Borg tre dager senere.