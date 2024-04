Iver Vartdal (Blindheim G16) scoret på straffe etter elleve minutter. Langevågs Henrik Rygg Berge scoret 1-1 fra krittmerket seks minutter senere. Lukas Bugjerde Apneseth sørget for at Blindheim tok ledelsen igjen med sin scoring et kvarter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Målshow i andre omgang

Jonas Ekroll Solberg sørget for jubel da han satte inn 3-1 noen minutter ut i andre omgang, og etter 50 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Noris Almås Drabløs satte inn 4-1. Samme spiller scoret igjen da han gjorde 5-1 fem minutter senere, og Vartdal økte ledelsen da han satte inn 6-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6.

Vetle Kvalheim Kupen fikk gult kort.

Arve Toven dømte kampen.

25. april skal Langevåg møte Herd, mens Blindheim møter Brattvåg/Norborg/Ravn.