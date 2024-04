Vigra tok ledelsen ved Walderhaug etter 24 minutter, og Mateo Madrigal-Valderhaug scoret og doblet ledelsen for Vigra fem minutter senere. Walderhaug satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vigra noen minutter før sidebytte, og to minutter før hvilen økte Vigra ved Hans-Martin Synnes. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0 til pause.

Bortelaget reduserte etter pause

Etter 57 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Karl-Johan Blomvik reduserte til 1-4. Etter 69 minutter økte avstanden mellom lagene da Kenneth Kjevik satte inn 5-1. Etter 90 minutters spill reduserte Erik Andreas Eiksund til 2-5 for Langevåg 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-2.

Vigras Nicolai Roald Røsvik og Simon Gjendem fikk gult kort.

Poengjakten fortsetter

Ian William Elkington dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Langevåg 2 spiller neste kamp mot Sykkylven 2 24. april, mens Vigra prøver seg mot Sula 8. mai.