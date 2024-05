Mathea Weber sørget for at Hei 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun seks minutter, og Pernille Haglund Fugleberg fikk nettsus og doblet ledelsen tre minutter senere. Allerede etter ti minutters spill økte avstanden mellom lagene da Johanne Ytredal satte inn 3-0 for Hei 2, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 23 minutter. To minutter før hvilen reduserte Langesund/Stathelle 2 ved Leah Petersen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 etter første omgang.

Hjemmelaget dro ifra

Mia Hansen økte ledelsen da hun satte inn 5-1 noen minutter etter pause, og Pernille Haglund Fugleberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Hei 2 etter 60 minutters spill. Ett minutt før full tid ble avstanden mellom lagene redusert da Eline Johanna Johnsen reduserte til 2-6. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Hei 2 topper tabellen

Etter onsdagens kamp er Hei 2 på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Langesund/Stathelle 2 er på femteplass med tre poeng.

Abdullahi Ali Burale var kampleder.

30. mai er det ny kamp for Hei 2. Da møter de Skiens Grane 2. Langesund/Stathelle 2 skal måle krefter med Urædd 2 samme dag.