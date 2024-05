Jan Adnan Ainalo ga Haugar 2 ledelsen tidlig i kampen med sin scoring bare noen minutter ut i kampen, og etter kun åtte minutter scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-0. Sigurd Lunestad var uheldig og scoret selvmål for Rosendal et kvarter før sidebytte. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Ainalo. Ved pause sto det 4-0.

Dominerte etter pause

Casper Wee økte til 5-0 for Haugar 2 åtte minutter etter hvilen, og rett etterpå la Noah Sørbø på til 6-0 for Haugar 2. etter 57 minutters spill økte hjemmelaget ved Christoffer Førland Svellingen. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 7-0.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Dermed har Haugar 2 vunnet tre kamper på rad.

Etter onsdagens kamp er Haugar 2 på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Rosendal ligger på 15. plass med null poeng.

Åsmund Lervik Tornli var kampleder.

Haugar 2 møter Bremnes 2 30. mai, mens Rosendal spiller neste kamp mot Bremnes 2 6. juni.