Stord 3 tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring av Midtlid, og etter 16 minutter doblet Stord 3 ved Fabian Kaldråstøyl Barane. Fire minutter senere reduserte Haugar 3 da Ahmed Mohamed Qarshe satte inn 1-2-målet, og Sverre Klovning Myklebost utlignet da han satte inn 2-2 etter 29 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0 til pause.

Stord 3 hadde grunn til å juble mot Haugar 3

Midtlid scoret igjen da han gjorde 3-2 tre minutter etter hvilen, og Mio Berger Abrahamsen satte inn 4-2 åtte minutter senere. Samme spiller økte til 5-2 for Stord 3 etter 58 minutter, og Midtlid fikk sitt hattrick ti minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-6.

Dag Kismul pådro seg gult kort.

Ble værende på tiendeplass

Etter torsdagens kamp ligger Haugar 3 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Stord 3 er på niendeplass med fire poeng.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Haugar 3 måle krefter med Sveio, mens Stord 3 møter Åkra 2.