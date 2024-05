Maren Valstrand Nilsen sendte Vestbyen 2 foran da hun satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Alander fikk nettsus og doblet ledelsen fire minutter senere. Iselin Søberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestbyen 2. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Alander la på til 4-0 for Vestbyen 2 åtte minutter etter pause. Andrea Grønning reduserte til 1-4 for Stadsbygd ti minutter senere. Sju minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Thea Marie Vesterfjell satte inn 5-1 for Vestbyen 2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-5.

Stadsbygds Stine Sørås fikk se det gule kortet.

Vestbyen 2 beholder tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Stadsbygd på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Vestbyen 2 er nummer tre med tolv poeng.

Frode Tøndel Øyangen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vestbyen 2 måle krefter med Frøya IL, mens Stadsbygd møter Nidelv.