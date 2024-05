Alvdal 2 tok ledelsen da Stormoen satte inn 1-0 etter 14 minutter, og Sigvart Berghagen Jonsmoen fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-2.

Alvdal 2 holdt stand etter hvilen

Fire minutter etter sidebytte scoret Stormoen sitt andre mål da han gjorde 3-0, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Alvdal 2-spilleren. Nikolai Moen Skanke gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 etter 45 minutters spill, og Linus Hellandsjø reduserte for Røros etter 70 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-4.

Samme tabellplassering for bortelaget

Det var sesongens første seier for Alvdal 2.

Etter torsdagens kamp er Røros nummer ni på tabellen med null poeng, mens Alvdal 2 er på sjuendeplass med tre poeng.

Solveig Marie Dieter-Bendixvold var dagens dommer.

I neste runde skal Røros måle krefter med Folldal 27. mai. Alvdal 2 møter Folldal 11. juni.