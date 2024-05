Nikolai Torbergsen-Haugen sendte Hamna i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, og en spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Hamna ti minutter senere. Ved pause var stillingen 2-0.

Sikker fra straffemerket

Etter 48 minutters spill fikk Hamna straffe. Flemming Holde Tofte scoret 3-0-målet, og Emil Mykkeltvedt økte til 4-0 for Hamna fire minutter senere. Nikolai Torbergsen-Haugen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-0 et kvarter før slutt, og Kristian Pedersen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for hjemmelaget sju minutter senere. To minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 7-0 for Hamna. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-0.

Felix Bakke Inderberg (Hamna G13) fikk begge gult kort.

Hamna leder serien

Dermed har Hamna vunnet fire kamper på rad.

Etter mandagens kamp ligger Hamna på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Tromsdalen er på sjetteplass med tre poeng.

John Magnus Nergård var kampleder.

I neste runde skal Tromsdalen måle krefter med Tromsø 4 1. juni. Hamna møter Tromsdalen 7. juni.