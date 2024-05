Lyngdal tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Jessica Marie Hellestøl, og Lyngdal doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Etter 33 minutters spill vartet Lyngdal-angriperen opp med hattrick, og Emilia Abrahamsen økte ledelsen for Lyngdal da hun satte inn 4-0 tre minutter senere. Noen minutter før pause reduserte Lia/Express/Rygene 1 blå ved Nathalia Rasmussen Bach. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 etter første omgang.

Lyngdal dro ifra

Abrahamsen scoret igjen da hun gjorde 5-1 fem minutter etter sidebytte, og da det var spilt en halv time i andre omgang, var hattricket et faktum for Lyngdal-angriperen. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-6.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter fredagens kamp er Lia/Express/Rygene 1 blå på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Lyngdal er nummer tre med 15 poeng.

Martin Heimdal var kampleder.

I neste runde skal Lia/Express/Rygene 1 blå måle krefter med Flekkefjord 28. mai, mens Lyngdal møter Kvinesdal samme dag.