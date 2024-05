Etter 17 minutter tok Spjelkavik ledelsen ved Amdam. Amel Muratovic (Gjelleråsen) pådro seg rødt kort et kvarter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Bortelaget dro ifra

Seks minutter etter pause ble vondt til verre for Gjelleråsen, da Gaute Sætre Kvalsvik doblet ledelsen for Spjelkavik. Like etterpå scoret Amdam igjen da han gjorde 3-0. Dermed endte oppgjøret 0-3.

Gjelleråsens Kristijan Coric fikk se det gule kortet. For Spjelkavik fikk Ruben Kolseth Myers og Magnus Støylen Rødset gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Gjelleråsen på ellevteplass på tabellen med seks poeng, mens Spjelkavik ligger på sjetteplass med elleve poeng.

Mahir Cagatay dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gjelleråsen måle krefter med Lokomotiv Oslo, mens Spjelkavik møter Kristiansund 2.